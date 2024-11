"Wielki sondaż" KO. Rafał Trzaskowski wypada lepiej niż Radosław Sikorski

Bardziej wyrównane okazują się sondaże dla II tury - gdyby Rafał Trzaskowski miał zmierzyć się z kandydatem PiS, zwyciężyłby wybory 57 proc. do 43 proc. ; Radosław Sikorski również mógłby liczyć na wygraną, lecz ze gorszym stosunkiem poparcia - 54 proc. do 46 proc.

Wybory prezydenckie. KO zbadała poparcie dla Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego

Wśród grupy o poglądach lewicowych prezydent Warszawy ma 38 pkt proc. przewagi nad szefem MSZ (77 proc. do 38 proc.). Na samorządowca postawiliby też chętniej wyborcy centrowi (62 proc. do 43 proc.) i nieznacznie osoby o poglądach prawicowych (13 proc. do 12 proc.). Wśród grupy o nieokreślonych poglądach Rafał Trzaskowski ma 14 pkt proc. przewagi (30 proc. do 16 proc.).