Atak nożownika w szkole we Francji. Jedna osoba nie żyje

W prywatnej szkole w Nantes doszło do ataku nożownika. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej trzy inne są poważne ranne - podają media. Na miejscu znajdują się służby. Cała placówka została ewakuowana. - Jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się stało, to szokujące - powiedział jeden z uczniów.