Chińscy żołnierze w rosyjskiej armii. Jest reakcja Waszyngtonu

- To niepokojące. Zaangażowanie Korei Północnej jest niepokojące i niepokojące jest to, że chińscy żołnierze zostali pojmani - stwierdziła Tammy Bruce. Rzecznik Departamentu Stanu USA odniosła się do informacji o schwytaniu przez Siły Zbrojne Ukrainy, chińskich żołnierzy walczących w rosyjskiej armii.