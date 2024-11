Polityk potwierdził, że okręg oficjalnie popiera kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w nadchodzących wyborach prezydenckich, co potwierdzone zostanie oddaniem głosu w piątkowych prawyborach.

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski z poparciem w Łodzi

- To już ostatnie dni na podjęcie decyzji (...). Zaprosiliśmy państwa, aby powiedzieć, że chcemy poprzeć w tych prawyborach prezydenta Rafała Trzaskowskiego (...). Ja poprę Rafała Trzaskowskiego, bo Polacy potrzebują silnego strażnika konstytucji - stwierdził.

Następnie głos zabrał obecny na konferencji Cezary Tomczyk . Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej podkreślił, że startujący w prawyborach prezydent Warszawy ma zdecydowanie największe szanse na końcowe zwycięstwo , w związku z tym, to właśnie na niego kierowane jest poparcie łódzkich struktur.

Łódź. Rafał Trzaskowski "gwarantem" dla rządowych ustaw

- Jest wiele argumentów, by poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Kiedy rozpoczynaliśmy zbiórki podpisów wraz z Barbarą Nowacką ws. praw kobiet, liberalizacji aborcji w 2017 i 2018, Rafał Trzaskowski zawsze był z nami. Nigdy nie zmieniał poglądów. To jest szalenie istotne, bo wiemy, jak się zachowa i jakim będzie prezydentem. Podpisze te ważne ustawy: o związkach partnerskich i te dotyczące aborcji, a to dla kobiet jest szalenie ważne - przekonywał Joński.