Podczas spotkania w Pruszkowie Radosław Sikorski odniósł się do ostatniej rozmowy telefonicznej Olafa Scholza i Władimira Putina . - Prezydent Ukrainy nie był zadowolony, to jest mało powiedziane - wskazał szef polskiej dyplomacji.

Dodał, że zdaniem Donalda Tuska konflikt trzeba rozwiązać poprzez wspieranie Ukrainy. - A nie poprzez telefony. Tym bardziej, że jako Unia Europejska powinniśmy działać wspólnie. Jak będziemy zjednoczeni i najlepiej ze Stanami Zjednoczonymi, Putin będzie wiedział, że nie ma żartów. A jak pozwolimy, żeby wyciągał poszczególne kraje członkowskie, to każdym z nich będzie mógł manipulować - podkreślił Sikorski.

Radosław Sikorski do Rosjan: Jak nie przestaniecie, zamknę resztę

- Wiemy, kto to robi, za ile i jakimi metodami. Dlatego zamknąłem konsulat rosyjski w Poznaniu, żeby wysłać jasny sygnał: wiemy co robicie, przestańcie to robić. Jak nie przestaniecie, zamknę wam resztę - zaznaczył Sikorski.