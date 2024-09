Jarosław Kaczyński gościł na antenie telewizji wPolsce24. Na wstępie rozmowy poruszono kwestię decyzji Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej odebrania części subwencji jego ugrupowaniu. Pytany o to, ile środków otrzymała dotychczas partia w ramach przelewów od zwolenników, Kaczyński stwierdził, że "powyżej tego, czego się spodziewaliśmy".

Prezes PiS nie ujawnił jednak kwoty, ponieważ - jak ocenił - jego partia ma wrogo nastawionych do siebie przeciwników, a on sam nie chce, by poprzez ujawnienie sumy zbiórka straciła impet. Reklama

Lider największej partii opozycyjnej powiedział również, że darczyńcy nie będą musieli już podawać swojego numeru PESEL. Budzący kontrowersje prawne wymóg miał zdaniem Kaczyńskiego wynikać z regulacji wewnątrzpartyjnych, co zostało zmienione.

Jarosław Kaczyński o kandydacie na prezydenta. Prezentacja "zaawansowaną jesienią"

Szef Prawa i Sprawiedliwości był również pytany o to, kiedy jego partia ujawni nazwisko swojego kandydata na prezydenta. - Jestem przekonany, że to nastąpi bardziej zaawansowaną jesienią - wskazał. Podkreślił jednocześnie, że są w jego partii członkowie, którzy sugerują, by najpierw poczekać na to, gdy Platforma Obywatelska zaprezentuje swojego pretendenta.

- Z tym, że oni (członkowie partii - red.) chcą to przesunąć aż do świąt czy nawet po świętach. Uważam, że to nie byłaby dobra sytuacja. Oni (przeciwnicy polityczni - red.) mają przecież przewagę, jeśli chodzi o media i dotarcie do opinii publicznej. Mają dużo więcej pieniędzy i w związku z tym jestem przekonany, że musimy zrobić to wcześniej, stosunkowo niedługo, ale na pewno nie w tym miesiącu - zaznaczył. Reklama

W przekonaniu Jarosława Kaczyńskiego PiS powinno wystawić kogoś, kto "jest powszechnie znany i akceptowany". Dopytywany o to, ile nazwisk leży na stole, powiedział, że w grze pozostaje pięć osób. - Kandydata wybierzemy w oparciu o badania. Moja rola będzie polegać na tym, aby te badania odczytać - zaznaczył.

Z informacji Interii wynika natomiast, że jeszcze tydzień temu, w poniedziałek 26 sierpnia, lista potencjalnych nominatów miała ograniczać się do trzech nazwisk - Karola Nawrockiego, Tobiasza Bocheńskiego i Zbigniewa Boguckiego.

Prawo i Sprawiedliwość połączy się z Suwerenną Polską? Prezes o reformie partii

Prezes PiS przyznał zarazem, że jego obóz polityczny dąży do przebudowy i połączenia z Suwerenną Polską. Potwierdził, że trwają rozmowy w tej sprawie.

- Chcemy stworzyć w partii nowy organ, który będzie energicznie koordynował różnego rodzaju działania, których jest dużo. (...) Tam będzie bardzo wielu młodych ludzi, płci obojga, którzy są dzisiaj troszeczkę schowani, choć aktywni. (...) Chcemy przeprowadzić również inną reformę, a więc powrót do wewnętrznych okręgów wyborczych opartych na okręgach wyborczych - przekazał lider PiS. Reklama

Dodał także, że chciałby "zweryfikować partię z punktu widzenia aktywności jej członków - kto jest w niej naprawdę, a kto tylko tytularnie". Jak stwierdził, Prawo i Sprawiedliwość chce również "otworzyć się na nowych" członków i pozbyć się tych niezaangażowanych.

Michał K. zatrzymany w Londynie. "Chodzi o to, by zbrukać ostatnie osiem lat"

Pytany o zatrzymanie Michała K. - byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - lider PiS powiedział, że Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie dotyczącym RARS, będącym podstawą dla zarzutów prokuratorskich, "nie uwzględniła sytuacji, że życie ludzie jest ważniejsze od procedur".

- Procedury też są ważne, ale tam gdzie nie ma nadużycia polegającego na nieuprawnionym przejmowaniu wartości, kradzieży, braniu łapówki, to w takich sytuacjach przestępstwa nie ma, ponieważ dochodzi do stanu wyższej konieczności - ocenił Kaczyński.

Jak dodał, w sprawie Michała K. chodzi o "szukanie za wszelką cenę tego wszystkiego, co pozwoli ostatnie osiem lat (...) zbrukać w najobrzydliwszy sposób" i "oblać bardzo nieładnie pachnącymi płynami". Reklama

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!