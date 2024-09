Prokuratura Krajowa potwierdziła w poniedziałek w rozmowie z Polsat News, że objęty Europejskim Nakazem Aresztowania były szef RARS został zatrzymany w Londynie. Michał K. stanie we wtorek przed tamtejszym sądem ekstradycyjnym.

Zatrzymanie Michała K. Politycy zabrali głos

Do sprawy odniosła się w mediach społecznościowych m.in. Agnieszka Pomaska .

"K., były prezes RARS, zatrzymany w Londynie. Twórca Red is bad Paweł Szopa też trafi do aresztu. Przez osiem lat przyzwyczaili się do bezkarności. Czas świętych krów już się skończył" - napisała na portalu X posłanka KO.