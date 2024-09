" Tak - znam Wielkiego Bu. Kilkanaście lat temu wymienialiśmy ciosy w sportowej rywalizacji - w walce bokserskiej . Mocne, ciężkie rundy z wymagającym przeciwnikiem. Gdy spotkaliśmy się na Lechii w 2024 roku, był już gwiazdą sportów walki. Gwiazdą na wolności , chłopakiem po przejściach, który rozpoczął nowe życie - tak mówił" - czytamy we wpisie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w serwisie X.

Prezes IPN tłumaczy się ze spotkania z zawodnikiem freak fightów

Karol Nawrocki odniósł się też do zdjęcia z Patrykiem Masiakiem , które ten zamieścił na Instagramie, podpisując: "Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze warto posłuchać".

Dodał, że " nie było to jego pierwsze tego typu spotkanie wokół Sergiusza Piaseckiego". "Jako szeregowy pracownik IPN w latach 2009-2013, wypełniając swoje obowiązki, prowadziłem zajęcia dla skazanych , osadzonych przestępców w AŚ w Gdańsku , IPN prowadził i prowadzi takie zajęcia w wielu aresztach w całej Polsce . Dojrzewanie Sergiusza Piaseckiego do służby Ojczyźnie - podziwiam i je publicznie głoszę (ostatnio w byłym więzieniu na Świętym Krzyżu) w trybie resocjalizacji" - oznajmił.

Karol Nawrocki wśród potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta

Karol Nawrocki wymieniany jest wśród potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. - Jeśli jakieś środowisko patriotyczne uzna, że mam być pretendentem do służenia Polsce na innym stanowisku, to czuję się do tego gotowy - mówił w rozmowie z PAP szef IPN. Podkreślał jednocześnie, że "nie jest członkiem żadnej partii politycznej i nigdy nie był".