"Wirus gorszy niż wojna". WHO przygotowane na kolejne pandemie

- Dzisiejszy dzień jest kamieniem milowym w naszej wspólnej podróży do bezpieczniejszego świata - powiedział szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Państwa należące do Światowej Organizacji Zdrowia doszły do porozumienia ws. działań związanych z przyszłymi potencjalnymi pandemiami. Ustalono szczegóły dotyczące szczepień, leków i transferów technologicznych.