Frederick Forsyth w swoich niedawno wydanych wspomnieniach opowiada, jak władze NRD sprzedawały odbiorniki telewizyjne z blokadą na programy nadawane z Berlina Zachodniego. Warto zauważyć, że było to już w późnych latach 60., długo po buntach w komunistycznych Niemczech, w jednym z najbardziej wówczas zdyscyplinowanych państw bloku sowieckiego. A mimo tego niemal każdy miał jakiegoś takiego znajomego, który przy okazji naprawy telewizora coś "niechcący popsuł" - i zakazany program docierał do domu.

Trochę podobnie wygląda to z walką Donalda Tuska i sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego o to, by przekaz był jednolity i ustawiony. Im bardziej się starają, tym gorzej im to wychodzi, a koncesyjno-regulacyjne ruchy w tych czasach mają małe szanse powodzenia. Co więcej, próba wciśnięcia wszystkim odbiorników telewizyjnych z ogranicznikiem na jednego kandydata sprawia, że ludzie tym chętniej sięgają po konkurencyjny przekaz.