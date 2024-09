PiS prosi o pieniądze po decyzji PKW. Pomaska: Składam zawiadomienie

Posłanka PO, reagując na zorganizowaną przez PiS zbiórkę oraz jej formę, przekazała w mediach społecznościowych, że zgłosi tę sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). "W związku z groźbami wykorzystania przez polityków PiS niezgodnie z prawem danych osobowych wpłacających darowizny na rzecz partii składam dzisiaj zawiadomienie do UODO " - przekazała Agnieszka Pomaska.

Podkreśliła też, że "za nieprzestrzeganie przepisów RODO grozi kara do 20 mln euro". W uzasadnieniu posłanka przytoczyła słowa Jarosława Kaczyńskiego z piątkowej konferencji prasowej PiS. - Przygotowana jest już akcja wpłacania po kilka groszy, żeby nam utrudnić sytuację, ale my będziemy mieli z tego korzyść, ponieważ będziemy wiedzieć, gdzie są Silni Razem i to też jest dla nas ważne - mówił prezes PiS, którego słowa przytoczyła Pomaska.