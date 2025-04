Wiosna z mocnym letnim akcentem. Nie chodzi tylko o ciepło

Na termometrach zobaczymy typowo letnie wartości. Miejscami będzie nawet 26 stopni Celsjusza, co bardziej pasuje do lipca, niż kwietnia. Nie będzie to jedyny letni akcent w ciągu dnia. Na wschodnich krańcach pojawią się też burze. Sprawdź prognozę pogody na środę.