Nawrocki uderza w Zełenskiego. "Zachowuje się nieprzyzwoicie"

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, czy on również myśli o prezydencie Ukrainy to, co Czarnek. - Uważam, że Wołodymyr Zełenski zachowuje się w sposób nieprzyzwoity do swoich sojuszników, także do Polski. Prezydent Zełenski powiedział, że Ukraina została sama na początku wojny, czyli nie docenił wielkiego wysiłku Polaków i polskiego prezydenta. To zostało dostrzeżone także w Białym Domu przez Donalda Trumpa - ocenił.