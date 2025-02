Kandydat Konfederacji opublikował nagrania m.in. w pobliżu pomnika Stepana Bandery we Lwowie . Przywódca Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów został przez niego określony jako "terrorysta".

W czwartek autorzy centrum opublikowali wpis w bazie dotyczący Sławomira Mentzena. W opisie czytamy, że polityk reprezentuje nazistowskie poglądy, a także "podżega do nienawiści etnicznej", bierze udział w "aktach agresji humanitarnej przeciwko Ukrainy" , a także "rozpowszechnia rosyjską propagandę" .

Sławomir Mentzen we Lwowie. Reaguje ukraińskie MSZ

- Pozycja tej postaci jest znana wszystkim od dawna, nie jest ona zaskoczeniem ani dla nas, ani dla nikogo innego. Chcę podkreślić, że my, jako resort polityki zagranicznej nie traktujemy wypowiedzi poszczególnych antyukraińskich polityków jako stanowiska Polski czy polskiego społeczeństwa - stwierdził.

- Oficjalnie oświadczam, że jakiekolwiek próby kwestionowania integralności terytorialnej Ukrainy są kategorycznie niedopuszczalne i po raz kolejny apelujemy do polskich polityków, aby powstrzymali się od wykorzystywania kwestii związanych z Ukrainą w krajowych kampaniach politycznych - dodał.

O komentarz do publikacji Centrum "Myrotworec" poprosiliśmy szefa sztabu kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich Bartosza Bocheńczaka . Jego zdaniem tego typu działania uznawać należy za "skandaliczne".

- Sławomir Mentzen na filmach, które opublikowano mówił prawdę opartą na faktach historycznych. Stepan Bandera był uznany przez polskie władze za terrorystę, był skazany za to przez sąd. To, że Ukraińcom to się nie podoba, w żaden sposób tego nie zmienia - stwierdził.