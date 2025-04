Informacje na temat wypadku przekazała spółka KGHM Polska Miedź. Jak podano w oficjalnym komunikacie do zdarzenia doszło w środę, 16 kwietnia około godz. 16.

W związku ze śmiercią mężczyzny KGHM ogłosiła trzydniową żałobę we wszystkich oddziałach należących do spółki. "Rodzinie, przyjaciołom i znajomym zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia" - napisano.

Zakłady Górnicze "Rudna" to jedna z największych głębinowych kopalń rudy miedzi na świecie. Budowa rozpoczęła się we wrześniu 1969 roku. W lipcu u 1974 roku kopalnia osiągnęła 25 proc. projektowanego wydobycia i została przekazana do eksploatacji.