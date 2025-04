Matura 2025 już za niespełna miesiąc.

6 maja maturzyści zmierzą się z "królową nauk”" - matematyką. Egzamin rozpocznie się o godz. 9 i potrwa 180 minut. To drugi z obowiązkowych testów pisemnych, dzień wcześniej uczniowie podejdą do języka polskiego. Dzień później natomiast napiszą egzamin z języka obcego nowożytnego.

Na maturze z matematyki będą zmiany, ale, jak mówi nam Nicola Hebda, edukatorka i korepetytorka, dla uczniów są one "na plus". Po pierwsze, wzrosła liczba możliwych do uzyskania punktów.

- Obecnie maksymalnie można zdobyć 50 punktów, podczas gdy wcześniej było to 46. To korzystna zmiana dla uczniów. 25 punktów można zdobyć za zadania zamknięte i 25 za otwarte. Oznacza to, że teoretycznie można zdać maturę, rozwiązując wyłącznie zadania zamknięte - próg zdawalności to zaledwie 15 punktów, więc uczniowie mają aż 10 punktów zapasu - mówi Interii matematyczka.

Matura 2025 z matematyki. "Odchudzona" podstawa programowa

Obowiązujący materiał też będzie inny. - Do podstawy programowej dodano kilka nowych zagadnień, takich jak funkcja wymierna i określanie jej własności, czy postać ogólna prostej - wymienia Nicola Hebda.

To jednak nie koniec zmian. Przypomnijmy: MEN odchudziło podstawę programową, zmniejszając zakres materiału o 20 proc. I tych zagadnień usuniętych, zdaniem korepetytorki, jest więcej, niż dodanych. - Zrezygnowano między innymi z nierówności z wartością bezwzględną oraz równania stycznej do okręgu, które wcześniej sprawiały uczniom sporo trudności - wymienia Nicola Hebda.

Struktura arkusza? Raczej będzie taka sama. Należy przygotować się na różne typy zadań - Podobnie jak w poprzednich latach pojawią się zarówno zadania pojedyncze, jak i tzw. wiązki zadań, czyli zestawy powiązanych ze sobą poleceń, odnoszące się np. do jednego wykresu czy diagramu - wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Tak jak co roku maturzyści będą mogli korzystać z tablic matematycznych. Powinni też wziąć ze sobą linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty.

Matematyka na maturze. "Zmieniają się tylko liczby"

A tak zwane "pewniaki"? Jest ich mnóstwo! Nicola Hebda stwierdza, że na maturze z matematyki na pewno pojawią się zadania ze wszystkich działów objętych podstawą programową. Istnieją jednak typy zadań, które powtarzają się niemal co roku - zmieniają się w nich tylko liczby.

- Dotyczy to zwłaszcza pierwszych kilku poleceń w części zamkniętej, związanych z potęgami, pierwiastkami i logarytmami. Bardzo prawdopodobne jest również zadanie wymagające zastosowania wzorów skróconego mnożenia. Niemal na pewno pojawią się też własności funkcji oraz równania wymierne, w których trzeba przekształcić dane równanie lub określić, ile ma rozwiązań - wymienia matematyczka.

Radzi: - W zakresie planimetrii warto zwrócić szczególną uwagę na kąty w okręgach - zwłaszcza zależność między kątem środkowym a kątem wpisanym. Z tych przyjemniejszych zagadnień można spodziewać się zadań ze statystyki, np. dotyczących średniej czy mediany.

Zadania otwarte, pewniaki. Tych poleceń nie zabraknie

A co z częścią otwartą? - Na pewno pojawi się dowód matematyczny. Wiem, że wielu uczniom sprawia on trudność, ale zachęcam do przejrzenia przykładów zamieszczonych na stronie CKE - można się z nich nauczyć, jak formułować uzasadnienia i zdobyć za to aż trzy punkty.

- Często pojawiają się też równania trzeciego stopnia - rozwiązujemy je zwykle przez grupowanie wyrazów, co jest dość prostym sposobem na kolejne trzy punkty. Nie zabraknie również zadania z prawdopodobieństwa - twierdzi Nicola Hebda.

- Jeśli chodzi o zadania wysoko punktowane, to spodziewam się, że będą one dotyczyć geometrii przestrzennej lub zagadnień z optymalizacji - dodaje.

Matura 2025, matematyka. "Karta wzorów to świętość"

Na koniec Nicola Hebda ma dla uczniów kilka rad. - Przede wszystkim zapoznajcie się z kartą wzorów, przeczytajcie ją od początku do końca. Zawsze powtarzam moim uczniom, że karta wzorów to świętość. Nawet jeśli ktoś przespał matematykę w liceum, przy odrobinie logicznego myślenia i umiejętnym korzystaniu z tablic nadal może zdać egzamin. Oczywiście zdarzają się zadania wymagające wzorów, których nie ma w karcie, ale to rzadkość. Zazwyczaj da się je rozwiązać innymi sposobami, nawet bez tych "dodatkowych" wzorów - podkreśla.

Zaleca, aby zrobić jeszcze próbny egzamin w warunkach domowych: wydrukować arkusz, ustawić stoper na 180 minut. - Spróbujcie rozwiązać go bez żadnych pomocy czy telefonu. To dobry sposób, żeby sprawdzić, ile faktycznie umiecie i jak rozkładacie czas - wskazuje nauczycielka.

- Zwracajcie uwagę na zadania z liczbami ujemnymi - łatwo wtedy przeoczyć minus, zwłaszcza pod presją czasu. Ale pamiętajcie: nawet jeśli pomylicie się w obliczeniach, a sposób rozwiązania będzie poprawny, to nadal możecie zdobyć część punktów. Warto o tym pamiętać, żeby się nie zniechęcać - wskazuje.

"Statystycznie łatwiej zdać"

Korepetytorka zauważa, że najwięcej trudności uczniowie mają zazwyczaj z geometrią. Tak też wynika z diagnozy przeprowadzonej przez CKE.

- Te zadania są często wieloetapowe i wymagają kilku kroków. Gdyby rozbić je na pojedyncze elementy, nie byłyby aż tak trudne. Może ta świadomość pomoże? Ustalcie plan działania, krok po kroku, i próbujcie - zawsze warto, bo nie ma punktów ujemnych. Jeśli jakiś dział sprawia wam trudność, nie przejmujcie się - nie każdy musi być dobry we wszystkim. Skupcie się na tym, co wychodzi wam najlepiej - zaznacza.

- Patrząc na zmiany w egzaminie, myślę, że w porównaniu z poprzednimi latami uczniowie mają realne szanse poradzić sobie lepiej. Jest więcej punktów do zdobycia, więc statystycznie łatwiej zdać. Naprawdę - nie będzie źle. Będzie dobrze! - podsumowuje nauczycielka.

