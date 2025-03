"Aroganckie". Ambasador Ukrainy o wypowiedziach Przemysława Czarnka

Ambasador Ukrainy odniósł się do słów Przemysława Czarnka o postawie prezydenta Zełenskiego podczas rozmów z Trumpem. Wasyl Bodnar uznał wypowiedzi polityka PiS za "aroganckie" i podkreślił prawo Ukrainy do niepodległego państwa. "No głupek byśmy powiedzieli" - mówił wcześniej poseł Czarnek, oceniając zachowanie Zełenskiego.