- Spotykamy się przed interwencją poselską w nieformalnym sztabie Rafała Trzaskowskiego , czyli w Telewizji Polskiej w likwidacji, a mamy wiele pytań do tych właśnie, którzy są tu z nadania Rafała Trzaskowskiego - pana Syguta, pana Gorgosza, pana Sajóra. To są te osoby, które walczą, żeby Rafał Trzaskowski był w tej kampanii pokazywany inaczej - mówił poseł Śliwka.

- Jak państwo nie wiecie, spółka ta jest spółką pana Andrzeja Mobusa. To przyjaciel Donalda Tuska i Sławomira Nowaka od haratania w gałę. Spółka AM Studio realizowała wiele eventów, wiele wydarzeń, wiele imprez PO. I ta sama spółka realizuje kampanię Rafała Trzaskowskiego, jeżeli chodzi o eventy i wydarzenia, a "smaczkiem" w tym wszystkim jest to, co dzisiaj opublikował dziennik "Rzeczpospolita", a również my podjęliśmy jako parlamentarzyści PiS, to, że ta spółka będzie zajmowała się piknikiem na 1000-lecie Królestwa Polskiego - kontynuował.