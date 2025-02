- Mieliśmy wielu ludzi przy stole, którzy tak naprawdę nie mieli zdolności wyegzekwowania pewnego rodzaju pokoju - uważa Keith Kellog. - Jestem tu, by oczywiście zebrać wkład Europejczyków, ale kiedy będziemy siedzieć przy stole, to naprawdę będzie dwóch protagonistów (...) i pośrednik - dodał.

Wojna w Ukrainie. Gen. Polko o słowach Keitha Kellogga

- Jak to ma wyglądać? Stany Zjednoczone wynegocjują zgniły pokój, a Europa ma go pilnować? Samo w sobie jest to kuriozalne. Takie rozwiązanie to jakiś rodzaj ataku na Stary Kontynent - ocenia w rozmowie z Interią gen. Roman Polko, były szef GROM.