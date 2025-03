Poruszenie po zagrywce Trumpa wobec Ukrainy. "Ten dokument jest absurdalny"

- Wygląda na to, że to nie podróbka, bo dokument jest sporządzony w stylu amerykańskiego prawa (...) Jeśli to jest rzeczywiście poważna propozycja amerykańskiej dyplomacji, to tutaj pojawiają się poważne problemy z punktu widzenia tego, że ten dokument jest, delikatnie mówiąc, absurdalny - podkreślił.