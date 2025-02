Amerykanie w Monachium. "Każda administracja USA uczy się Rosji i Europy na nowo"

Obronność państw UE. "Jest prawie za późno"

Szef MSZ powiedział, że USA przerzucają swoje zaangażowanie na Pacyfik, co nie jest wymysłem administracji Trumpa, a sygnały w tej sprawie były wysyłane zza oceanu od dawna. - Europa na to zbyt długo nie reagowała. Jest prawie za późno, dlatego tak szybko trzeba zwiększyć środki na obronność i znaleźć źródła finansowania - tłumaczył.

Podkreślał, że państwa europejskie muszą zrobić, to do czego nawołują USA, czyli wzmocnić obronność. - Bo mają rację, a jak to zrobimy, to będziemy mieli więcej argumentów na bycie traktowanym na poważnie - podsumował.