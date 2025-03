Podmuchy nie będą zbyt mocne, jednak w centrum i na południu wiatr może być porywisty. Na terenach podgórskich w Bieszczadach możliwe będą podmuchy do 55 km/h, a wysoko w górach wiatr może osiągać do 70 km/h.

Jeszcze w nocy z soboty na niedzielę pojawią się przymrozki . Można się ich spodziewać na północnym wschodzie i wschodzie. Wyniosą one do -1 st. C, a przy gruncie sięgną -3 stopni.

Chociaż warunki będą wyraźnie gorsze niż w sobotę, to przeważnie wciąż będzie dość ciepło. Na Pomorzu i miejscami na terenach podgórskich będzie 9-10 stopni, w centrum około 13 st. C, a na wschodzie do 17 stopni Celsjusza. Nad samym morzem najchłodniej: od 7 do 9 stopni.