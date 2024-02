Gdańska scena polityczna od lat pozostaje praktycznie w niezmienionym kształcie. Od 2006 do 2018 roku Platforma Obywatelska dzierżyła w swoim mateczniku samodzielną większość w Radzie Miasta. Wyłączną i wyraźnie mniej liczną opozycją natomiast było Prawo i Sprawiedliwość (z wyjątkiem kadencji 2010-2014, gdy w Radzie oprócz PO i PiS zasiadała również Jolanta Banach z SLD - red.).

Sytuację zmienił nieco spór między PO a prezydentem Pawłem Adamowiczem - przy braku poparcia najsilniejszej partii w regionie ówczesny włodarz wystąpił z częścią działaczy i urzędników z Platformy Obywatelskiej, tworząc własny komitet o nazwie Wszystko dla Gdańska (WdG). Samodzielny start zapewnił siedem miejsc w Radzie Miasta, co okazało się zbyt słabym rezultatem na niepodzielne rządy. Stowarzyszenie weszło zatem w koalicję z nowo powstałą wówczas KO i przez ostatnie lata zgodnie zarządzało największym miastem na północy Polski .

Wybory samorządowe 2024 - Gdańsk. "Wspólna Droga" rzuca rękawicę

W poniedziałek pojawiła się jednak lista, która zdecydowała się rzucić rękawicę dotychczasowej większości - to Wspólna Droga, czyli komitet Polski 2050, Nowej Lewicy i ruchu miejskiego Gdańsk Tworzą Mieszkańcy (GTM). Członkowie sojuszu podkreślają, że celem inicjatywy jest "przełamanie betonu" i "zmiana establishmentu" , który od lat rządzi stolicą Pomorza.

Nieoczywisty mariaż powstał z dwóch przesłanek - ze względu na wiele wspólnych idei, pomysłów i perspektyw na rozwój Gdańska, a także z niekorzystnej dla mniejszych ruchów ordynacji wyborczej. W minionych wyborach oba środowiska startowały osobno, co nie przyniosło pozytywnych rezultatów. Tym razem liczą na więcej.

Koalicja od lewa do prawa. Partia Razem mówi "nie"

Szczególne zaciekawienie mediów i mieszkańców wzbudził nie tylko program, ale również skład koalicji. W szeregach ruchu znajdują się ludzie związani z szeroko pojętą lewicą i prawicą - wśród tych drugich jest m.in. Łukasz Hamadyk - były radny PiS, niegdyś działacz Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobro, a w minionych wyborach parlamentarnych kandydat do Sejmu z list Konfederacji .

Banach zaprzecza jednak, by prawicowy aktywista był problemem dla gdańskiej lewicy. - Hamadyk w swoich działaniach na polu polityki społecznej i ochrony klimatu jest bardzo spójny z naszym przekazem - mówi nam członkini Nowej Lewicy.

Wspólna Droga czeka na "odpowiedni moment"

Nowa Lewica liczy na powrót Razem, ale wątpliwości ma Jacek Hołubowski. - Zamykamy już wszystkie listy, dlatego wejście nowego koalicjanta wiązałoby się z przestawianiem miejsc. Chyba, że partnerzy by mocno nalegali, ale to znów przedłużałoby się w czasie - mówi nam jeden z liderów GTM.

- Ze strony partii Razem też nie usłyszeliśmy, by była chętna na wspólny start. Złożyliśmy prywatne oferty, aby konkretne osoby startowały na naszych listach, ale nikt się nie zgłosił - dodaje Hołubowski.

Wspólna Droga wciąż nie wytypowała swojego przedstawiciela w wyścigu o fotel prezydenta Gdańska. Jak słyszymy, w grze pozostały dwa nazwiska, a kandydatem ma być mężczyzna. Komitet czeka na "odpowiedni moment", choć w kuluarach mówi się o prezentacji kandydata w przyszłym tygodniu. Wtedy miałyby być znane również nazwiska, startujące do Rady Miasta.

KO i Wszystko dla Gdańska zwierają szyki. W rozmowy zamieszana była Wspólna Droga

Rządzący sojusz Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska nie ma jednak zamiaru oddać władzy tak łatwo. Ugrupowanie premiera Donalda Tuska - z pochodzenia gdańszczanina - postawiło w swoim mateczniku na jedną listę do Rady Miasta z WdG. Wspólnym kandydatem na prezydenta będzie ubiegająca się o reelekcję Aleksandra Dulkiewicz .

PiS zwleka. Może pojawić się nieoczywisty kandydat

W 2018 roku w wyborach prezydenckich PiS postawiło na Kacpra Płażyńskiego . W politycznym wyścigu z Pawłem Adamowiczem i Jarosławem Wałęsą młody polityk prawicy okazał się lepszy od syna byłego szefa "Solidarności" , dzięki czemu dostał się do II tury i stał się jednym z najpopularniejszych polityków PiS na Pomorzu . Obecnie nazwisko posła nie pojawia się jednak w palecie potencjalnych pretendentów.

Wśród możliwych kandydatów PiS w wyścigu o objęcie najważniejszego fotela w magistracie przy Nowych Ogrodach wymienia się m.in. żonę parlamentarzysty - Natalię Nitek-Płażyńską ; młodego radnego PiS Przemysława Majewskiego oraz byłego kandydata do Sejmu i pełnomocnika partii w regionie Tomasza Rakowskiego . Jak słyszymy, ostatecznie Prawo i Sprawiedliwość może jednak postawić na kogoś, kto dotychczas nie jest kojarzony z ugrupowaniem i "mógłby sporo namieszać".

Jakiekolwiek konkrety ze strony PiS opóźnia przede wszystkim struktura partii - najpierw potencjalną listę kandydatów tworzą struktury terenowe , następnie trafiają one na biurko zarządu wojewódzkiego , składającego się z pomorskich posłów ugrupowania; ostateczną decyzję podejmują natomiast władze centralne, czyli Komitet Polityczny przy Nowogrodzkiej w Warszawie z Jarosławem Kaczyńskim na czele.

Pojawienie się konkurencji w postaci Wspólnej Drogi gdańskie kręgi Prawa i Sprawiedliwości traktują z rezerwą. - To koalicja składająca się z dość zróżnicowanych środowisk. O ile pewne porozumienie na linii Nowa Lewica-Polska 2050 nie jest dla mnie specjalnym zaskoczeniem, o tyle łączenie postulatów środowisk lewicowych z postulatami innych, nielewicowych ruchów miejskich może być sporym wyzwaniem dla elektoratu - mówi nam radny Andrzej Skiba (PiS).

- Patrząc na pewne postulaty programowe, hasła i propozycje, jakie wychodzą ze Wspólnej Drogi, to moglibyśmy powiedzieć: "Gratuluję pomysłów, my jako radni PiS podnosimy i po części realizujemy je od lat, będąc w opozycji" - ironizuje w rozmowie z Interią polityk PiS.

Były radny PO tworzy własny komitet. "Nie wróżyłbym tu jakichś sukcesów"

W 2018 roku Andrzejczak - jeszcze jako radny - popierał kandydaturę Jarosława Wałęsy na prezydenta miasta. Samorządowiec nie uzyskał wówczas miejsca na liście wyborczej do Rady Miasta, przez co nie mógł starać się o reelekcję. Ten sam scenariusz powtórzył się w tegorocznych wyborach. To właśnie te decyzje miały zaważyć na faktycznym rozwodzie Andrzejczaka z największym ugrupowaniem, jakie startuje w gdańskich wyborach.