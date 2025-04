Wcześnie rano na północy panował mróz na poziomie około -1 st. C, a lokalnie przy gruncie były -3 stopnie - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Szybko się jednak ociepla i w ciągu dnia na temperatury nie powinniśmy narzekać.

Środa będzie nie tylko przeważnie słoneczna, ale też ciepła. Przeważnie będzie od 13 do 17 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej będzie na terenach podgórskich oraz nad morzem: od 6 do 12 stopni Celsjusza.

Cieszenia się pogodnym i spokojnym dniem nie zepsuje wiatr, który w większości kraju nie będzie zbyt silny. Jedynie na południowym wschodzie podmuchy mogą osiągać prędkość do 60 km/h. Na mocniejsze porywy trzeba uważać natomiast wysoko w górach. W Sudetach powieje do 70 km/h, zaś w Karpatach do 60 km/h. Tam wiatr może powodować zamiecie śnieżne.