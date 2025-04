Na kilkadziesiąt godzin przed otwarciem lokali wyborczych miliarder zorganizował wiec w stanie Wisconsin, podczas którego przekazał dwóm wyborcom czeki o wartości miliona dolarów za deklarację oddania głosu na Schimela. Właściciel SpaceX obiecał również 20 dolarowe wypłaty wszystkim , którzy pomogą wybrać konserwatywnego kandydata do Sądu Najwyższego w Wisconsin.

- Jeśli republikanie stracą kontrolę nad Izbą Reprezentantów to zrobią wszystko, co możliwe, aby powstrzymać program, na który głosowali Amerykanie - dodał Elon Musk.

Ostatnią próbą finansową miliardera było rozdawanie w sieci 50 dolarów każdemu , kto zrobi zdjęcie na zewnątrz lokalu wyborczego, na którym mieszkaniec stanu Wisconsin trzyma fotografię sędziego Brada Schimela. Do "wniosku" należało dołączyć swoje dane kontaktowe, a także swojego sąsiada, dzięki czemu polityczny PAC mógł zbudować bazę wyborców.

"Konieczność pokazania dowodu osobistego w lokalu wyborczym w Wisconsin przegłosowane. Demokraci ciężko walczyli przeciwko temu prawu, pewnie po to, aby oszukiwać. To wielkie zwycięstwo republikanów, może największe tej nocy. Powinno nam to pozwolić wygrać w Wisconsin, tak jak ja wygrywałem w wyborach prezydenckich i będę (wygrywał) w nadchodzących latach" - napisał w sieci Donald Trump kolejny raz sugerując, że po dwóch kadencjach nie zamierza opuszczać Białego Domu.