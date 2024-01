Do ataku na Pawła Adamowicza doszło kilka minut po godz. 20 w trakcie corocznego "Światełka do Nieba" w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Wyprowadzaliśmy ludzi ze sceny i zobaczyłam, że prezydent siedzi na tzw. case'ie, czyli skrzynce , w której przewozi się sprzęt techniczny. Podeszłam do niego, widziałam, że trzyma się za brzuch , zapytałam go, jak się czuje, powiedział mi: " Agnieszka, nie za bardzo " - opowiadała świadek zdarzeń w "Debacie Dnia" Polsat News. Buczyńska dodała, że kiedy ponownie zobaczyła prezydenta, to był już moment reanimacji.

Walka o życie Pawła Adamowicza. "Do kliniki przyjechał na granicy życia i śmierci"

- Mnie się wydawało, że to były minuty. Kiedy już po czasie powiedziano, że to była kwestia kilkudziesięciu sekund, nie chciało mi się w to wierzyć. Pamiętam każdy detal. I myślę, że nie tylko ja, że każda z tych osób, która na tej scenie stała wtedy, że to w nas zostanie do końca życia - powiedziała minister.