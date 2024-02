Symulacja rozkładu mandatów w Izbie Gmin - przeprowadzona w oparciu o badania poparcia na poziomie poszczególnych okręgów wyborczych - pokazuje, że opozycyjna Partia Pracy zdobyłaby 452 miejsca , co byłoby wzrostem o 249 w stosunku do wyborów z 2019 roku.

Wielka Brytania. Miażdżący sondaż dla premiera Rishi Sunaka. "Symbol totalnej klęski"

Dla Partii Pracy byłby to najlepszy wynik w historii, jeszcze lepszy niż jej wygrana z 1997 roku, do której poprowadził ją Tony Blair. Dla konserwatystów byłby to natomiast zdecydowanie najgorszy rezultat w ich 190-letniej historii.