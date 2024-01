Premier Donald Tusk zapowiedział, że wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Dla Krakowa to data politycznego trzęsienia ziemi. Mieszkańcy zdecydują, o tym, kto przejmie schedę po rządzącym miastem od 21 lat Jacku Majchrowskim. A lista kandydatów się wydłuża. Start zapowiedział miejski radny Łukasz Gibała, który po raz kolejny stanie do prezydenckiego wyścigu, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisław Mazur oraz Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej.

Kraków: Polityczna zmiana, PiS bez kandydata

Tymczasem choć do wyborów pozostało mniej niż trzy miesiące, problemy z wyborem kandydata ma Prawo i Sprawiedliwość. Na start nie zdecyduje się Małgorzata Wasserman, która jeszcze do niedawna wydawała się naturalnym wyborem. Posłanka w ostatnich wyborach samorządowych dostała się do drugiej tury i otrzymała 121 tys. głosów. Także w ostatnich wyborach parlamentarnych Wasserman zdobyła bardzo dobry wynik - 125,7 tys. głosów.