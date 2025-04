O tę decyzję pytany był we wtorek szef MSWiA Tomasz Siemoniak. W rozmowie z TVN24 podkreślił, że jest to normalna procedura.

- Do Polski są deportowani podejrzani o przestępstwa, o których my występujemy. Kilka tygodni temu na przykład z Bośni i Hercegowiny deportowano do nas osobę podejrzewaną o koordynowanie aktów dywersji w Polsce, też obywatela Rosji. A jeśli mamy obywatela Ukrainy, na którym zależy Ukrainie, to go deportujemy do Ukrainy - wyjaśnił.