PiS podjęło decyzję. To on powalczy z Trzaskowskim o Warszawę

- Mam dziś zaszczyt przedstawić kandydata PiS w wyborach na prezydenta Warszawy - rozpoczął wystąpienie Jarosław Kaczyński. - Zależy mi na Warszawie, zależy mi na niej przede wszystkim jako Polakowi, a po drugie jako człowiekowi, który się tutaj urodził i przeżył prawie 75 lat, a więc jestem z tym miastem bardzo ściśle związany - dodał.

- Prezydentem tego miasta był mój śp. brat Lech Kaczyński i także od niego wiem, że Warszawa jest wielkim wyzwaniem i to na różnych płaszczyznach, w różnych dziedzinach - podkreślił.

- Ostatnie lata to bardzo wiele problemów w Warszawie. Istniejące kłopoty zostały wzmożone w trakcie kadencji obecnego prezydenta - dodał prezes PiS. - W Warszawie jest przed przyszłym prezydentem wiele do zrobienia - podkreślił.

Polityk powiedział, że istnieje coś takiego jak "duch Warszawy". - Jego istotną jest wolność - przekonywał.

- Warszawa może się w pewnym momencie zapalić jak latarnia. Wierzę, że tak będzie - powiedział. - Być stolicą to znaczy być centrum, punktem odniesienia dla mieszkańców, obywateli naszej Ojczyzny. To oznacza także funkcjonowanie w szerszym, międzynarodowym układzie - najbardziej intensywnie tym europejskim. To jest kwestia porównania z innymi stolicami przekonywał prezes PiS.

W dalszej części przemówienia prezes PiS wskazał powody, dla których to Bocheński będzie kandydatem ugrupowania w Warszawie. - Pan doktor Tobiasz Bocheński, człowiek, który spełnia wszelkie wymogi w sferze intelektualnej. Trzeba być bardzo wyrobionym intelektualnie i znającym historie myśli, myśli europejskiej, wolnościowej, by z pełną świadomością podejść do wszystkich problemów - przekonywał Kaczyński.

Kim jest Tobiasz Bocheński?

- Warszawa potrzebuje gospodarza, który poświęci jej cały swój czas i energię, by się dynamicznie rozwijała - przekonywał Bocheński - powiedział kandydat PiS na prezydenta Warszawy. - - Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Rafał Trzaskowski doskonale czuje się w ogólnopolskich kłótniach politycznych a gorzej na spotkaniach z mieszkańcami warszawskich dzielnic - dodał.

- Rolą prezydenta miasta jest czynienie tego, by było ono lepsze, bardziej zielone i przyjaźniejsze mieszkańcom, a nie stawanie na palcach i wyglądanie przez lufcik, co się dzieje w Pałacu Prezydenckim - przekonywał. - Chciałbym was wszystkich zapewnić, że nasza wizja Warszawy to nie spory, nienawiść i kłótnie. Nasza wizja Warszawy to optymizm, partycypacja, dialog i dynamizm - mówił.

Tobiasz Bocheński ma 36 lat. Urodził się w Łodzi. To były wojewoda łódzki i mazowiecki. Na te stanowiska desygnowany był jako polityk bezpartyjny, z poparciem PiS. Bocheński jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Był sekretarzem ds. naukowych Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a. W marcu 2019 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UŁ pt. "Cato's Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy".

Bocheński od jesieni 2015 r., był asystentem, doradcą, a od 2017 r. dyrektorem biura wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua, który w 2019 r. został ministrem spraw zagranicznych. Bocheński będzie konkurował z Rafałem Trzaskowskim, który ubiega się o kolejną kadencję. Chęć startu wyraziła również Magdalena Biejat z Lewicy.

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta ma się odbyć dwa tygodnie później.

