Podczas wtorkowej konferencji po spotkaniu Zespołu Pracy dla Polski , Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki uczestniczyli w konferencji prasowej. Prezes PiS mówił, że Centralny Port Komunikacyjny, którego dotyczyła dyskusja, to "ważna szansa dla rozwoju gospodarczego" . - Ta dyskusja, która toczyła się dzisiaj, pokazała tę rolę. Pokazała także wielką potrzebę uzyskania w tych sprawach politycznej zgody. To jest trudne, ale będziemy próbować - mówił Jarosław Kaczyński.

Spięcie Jarosława Kaczyńskiego i dziennikarza TVN

- To jest wycinkowe porównanie. Niestety dziś mamy do czynienia z taką sytuacją, że prawo zapisane w oczywisty sposób jest łamane. Donald Tusk użył takiego określenia: "Prawo, tak jak my je rozumiemy". Niestety to jest tak, że ta analogia się narzuca w tym odcinku - wyjaśnił polityk PiS.