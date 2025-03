Walka Ukraińców z Rosjanami toczy się nie tylko na froncie, ale również w przestrzeni medialnej. Przed kilkoma dniami Władimir Putin przybył do obwodu kurskiego . Kreml informował później, że ukraińskie siły są izolowane i "całkowicie okrążone".

Mamy do czynienia z "końcową fazą wyzwalania" - przekonywano.

Co ciekawe, jedną z agencji wywiadowczych, które podały w wątpliwość narrację Kremla w sprawie sytuacji w obwodzie kurskim była amerykańska CIA .

CIA miała przesłać swoje ustalenia do Białego Domu w zeszłym tygodniu. Nie przeszkodziło to Donaldowi Trumpowi sugerować, że ukraińskie oddziały zostały otoczone.

Republikanin apelował wówczas o ocalenie życia "tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy są całkowicie otoczeni przez rosyjskie wojska". Swój przekaz powtórzył także w poniedziałek oraz po rozmowie z Putinem we wtorek .

- To prawdopodobnie część wysiłków Putina, by pokazać, że wygrywa wojnę, opór jest bezużyteczny, a zwycięstwo silniejsze Rosji jest nieuniknione. To działa na Trumpa - ocenił Mark Cancian, były pułkownik amerykańskiej piechoty morskiej.