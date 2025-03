Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak zwrócił się w opublikowanym w serwisie Facebook wpisie bezpośrednio do Ewy Wrzosek.

"Ujawniono publicznie Pani wszystkie dane, łamiąc podstawową zasadę poszanowania prywatności. To się nie mieści w głowie . Spotyka się Pani z ogromem hejtu , który także ja przeżywam od wielu, wielu, wielu lat, w tym z groźbami karalnymi" - napisał we wstępie.

"To potrafiło, przynajmniej u mnie, rozdygotać całą codzienność. To potrafiło wywoływać zatrważające myśli o najbliższych, przyjaciołach, o tych, z którymi człowiek pracuje. Piekielna maszyna, która pobudza takie myślenie, bezpardonowo w swoich newsach, programach, komentarzach, brnie do przodu bez żadnych oporów. Nie licząc się z nikim i niczym" - napisał.