Poznaliśmy czwarte pytanie referendalne. Fala komentarzy

Znamy wszystkie pytania referendalne. Politycy reagują

Po przedstawieniu ostatniego pytania w przestrzeni publicznej pojawiły się komentarze polityków i ekspertów. Ocenili oni zadane przez partię rządzącą pytania, a także przekazali swoim wyborcom, czy powinni udać się do referendalnych urn - a jeśli tak - jak ich zdaniem powinni zagłosować.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka stwierdził na Twitterze, że "prawdziwe referendum to karta wyborcza". "Pytanie, na które wspólnie odpowiemy pozytywnie, będzie brzmiało: 'Czy chcesz odsunięcia od władzy największych od 1989 roku szkodników, którzy Polskę zmienili w prywatny folwark prezesa?'" - czytamy we wpisie polityka PO.

Do treści zadanego przez Błaszczaka pytania odniósł się także Patryk Jaki. Na antenie Polsat News europoseł Suwerennej Polski stwierdził, że wybudowanie bariery na granicy z Białorusią to dowód na to, iż PiS-owi i SP "naprawdę zależy na bezpieczeństwie Polski".