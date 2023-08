Ilu muzułmańskich migrantów przybywa do Polski? Wyjaśniamy rozbieżności

136 tysięcy pozwoleń na pracę

Dane MSWiA dotyczące migrantów

Na początku lipca w związku z zamieszaniem na temat dostępnych danych Interia zwróciła się do MSWiA z prośbą o odpowiedź na pytanie, ilu migrantów zarobkowych przybyło w 2022 roku do Polski z państw, uznawanych za muzułmańskie.

Pozwolenie na pracę a wiza pracownicza. Na czym polega różnica?

Pozwolenie na pracę to pierwszy etap weryfikacji pracownika, który zgłasza chęć przyjazdu do Polski. Potem jest on weryfikowany przez służby i konsulat. Jeśli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, otrzymuje wizę pracowniczą, na podstawie której dopiero może wjechać do Polski.