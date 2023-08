Mateusz Morawiecki o referendum. Padła ważna zapowiedź

W niedzielę przed południem premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Stężycy w województwie pomorskim wygłosił oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa Polski. Temat związany jest z trzecim pytaniem referendalnym przedstawionym dzisiaj rano.

"Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?" - brzmi treść pytania.

Mateusz Morawiecki o "tragicznej polityce multi-kulti"

- Chciałbym rozwinąć temat naszego bezpieczeństwa, dlaczego tak ważne jest, byśmy to my byli gospodarzami we własnym domu, abyśmy to my decydowali, kogo chcemy przyjmować na swoje terytorium, kogo chcemy przyjmować do Polski, a kogo nie chcemy - mówił. - Żeby to nie Tusk i Grupa Wagnera, czy grupa Webera dyktowali warunki i meblowali nasz kraj, tylko żeby Polacy byli gospodarzami we własnym kraju - dodał.

- Jak do tego doszło, że mamy takie obrazki z Paryża, ze Sztokholmu, Malme czy Marsylii, czy z dziesiątek innych miast EU. Jak do tego doszło? Otóż, mieliśmy do czynienia z koszmarną, tragiczną polityką multi-kulti, to polityka zapraszania wszystkich, niezależnie od tego, kto ma jaką kulturę, tradycję, preferencje. To pani Merkel, pan Tusk i pan Webera mieli decydować, kto wjeżdża na terytorium jakiego kraju - oświadczył.

W ocenie premiera, gdyby nie zwycięstwo PiS w 2015 "taką mielibyśmy rzeczywistość". - Rząd PO, mamy na to dowody, przygotowywał dziesiątki tysięcy miejsc dla nielegalnych imigrantów - podkreślił.

Jak dodał, w tym czasie Donald Tusk miał "straszyć konsekwencjami". - Straszył karami za nieprzyjmowanie nielegalnych imigrantów - mówił Mateusz Morawiecki.

Referendum. Mateusz Morawiecki zapowiada akceptację pytań referendalnych

- Postawiliśmy twarde weto, ja postawiłem twarde weto w czerwcu 2018 roku. Powiedziałem, że nie ma naszej zgody na przyjmowanie nielegalnej imigracji - przypomniał, zaznaczając, że zdecydował się na taki krok, ponieważ jest to "ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa". - To oznacza splądrowane sklepy i szpitale, zniszczone szkoły i kościoły, zagrożenie na ulicach, dzielnice grozy, getta w miastach, do których boi się wkroczyć policja - wymieniał.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska dziś jest nie tylko jednym z najbezpieczniejszych krajów Europy, ale i świata. Jednak, problem przyjmowania nielegalnych imigrantów został kilka miesięcy temu przywołany przez Komisję Europejską. - Dzisiaj grożą nam potwornymi karami za nieprzyjmowanie imigrantów. Co to jest? Do czego oni chcą doprowadzić - pytał.

- Grupa Webera prowadzi do destabilizacji Polski już teraz. To grupa, do której należy Tusk, jako pomocnik Webera. Cała ta grupa, działająca pod dyktando oszalałych eurokratów, chce doprowadzić do tego, żeby u nas było multikulti, żeby u nas był przymus. PO jest partią przymusu - zaznaczył.

Podczas oświadczenia premier zapowiedział, że w poniedziałek Rada Ministrów przyjmie brzmienie wszystkich pytań referendalnych. Jak dodał, pytania zostaną przedłożone na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Referendum a nielegalna migracja. Morawiecki o Tusku

- Ktoś stoi na czele tej grupy w Polsce, kto reprezentuje interesy Berlina i eurokratów z Brukseli, to Donald Tusk. To niezwykle niebezpieczny szkodnik dla polskich rodzin - mówił premier Mateusz Morawiecki.

- Można nas lubić mniej czy bardziej, ale niech każdy w swoim sumieniu, swoim rozumie zapyta, gdzie były pieniądze, które dzisiaj idą na politykę społeczną, na budowę lokalnych dróg, na obniżkę podatków, na sprzęt wojskowy. No właśnie, były w kieszeniach przestępców, mafii VAT-owej, oni sobie palili cygara wtedy, pili whisky, haratali w gałę i pozwalali na to, co się wtedy działo - dodawał.

Zdaniem premiera, jeśli Polska zgodzi się na "politykę multikulti" będzie się ona "odbijać czkawką". - Dzisiaj chcemy zapytać o to Polaków w referendum, czy godzimy się na politykę Webera i Tuska, na politykę, która chce zniszczyć polską kulturę - powiedział.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!