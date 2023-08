Referendum a trzecie pytanie referendalne. Mateusz Morawiecki ujawnia

Trzecie pytanie a nielegalna imigracja. "My tego w Polsce nie chcemy"

- Ci politycy chcieli sprowadzić na was niebezpieczeństwo. Ponieważ mimo naszego sprzeciwu sprawa znowu stanęła na unijnej agendzie. My tego w Polsce nie chcemy. Chcemy, by głos Polaków został usłyszany - oświadczył premier. - Mówimy nie dla nielegalnej imigracji. Wszyscy widzimy, co się dzieje na ulicach zachodniej Europy. Gwałty, zabójstwa, podpalenia, demolowanie ulic, dzielnice grozy - dodał.