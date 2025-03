Trump powiadomił, że razem ze stroną ukraińską omówił kwestie dotyczące przyszłego kształtu terytorium kraju . - Omówiliśmy z Ukrainą, które terytoria zostaną opuszczone lub utracone , a także inne elementy ostatecznej umowy. Częścią rozmów jest duża elektrownia, a my omawiamy koncepcje porozumienia. Nie chcemy tracić czasu, jeśli nie będzie zawieszenia broni - wskazał.

- Dyskutowaliśmy kwestię NATO i ich obecności w NATO i wszyscy wiedzą, jaka jest odpowiedź. Znałem ją od 40 lat, by być szczerym - powiedział Trump.

Amerykański prezydent wskazał, że czasowy rozejm jest pierwszą fazą procesu pokojowego. Oświadczenie wydane w czwartek przez Putina nazwał "bardzo obiecującym, ale niekompletnym ". Stwierdził też, że chętnie porozmawia z prezydentem Rosji osobiście. - Mam nadzieję, że zrobią to, co należy - powiedział Trump.

Jednocześnie przywódca stwierdził, że nie wydaje mu się, że Rosja zaatakuje kraje sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi . - To się nie stanie. Upewnimy się, że to się nie stanie - zapewnił.

- Zgadzamy się z propozycjami zawieszenia broni, ale nasze stanowisko opiera się na założeniu, że zawieszenie broni doprowadzi do długoterminowego pokoju, czegoś, co usunie pierwotne przyczyny kryzysu - powiedział Putin. Podkreślił jednak, że "są jeszcze pewne kwestie do omówienia". - Być może ja i Donald Trump będziemy musieli odbyć rozmowę telefoniczną - przekazał.