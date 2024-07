Wojna na Ukrainie. Jasna deklaracja Zełenskiego. Jest gotowy na rozmowy

Zełenski opisał Putina. "Niczego nie robi własnymi rękami"

- Powiedziałbym, że to pragmatyczny zabójca. To znaczy wydaje rozkazy. On niczego nie robi własnymi rękami, ale to nie zwalnia go od odpowiedzialności - opisywał Putina ukraiński przywódca.