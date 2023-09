- Nie chciałbym, by przywódcy innych państw sięgali po retorykę, która przypomina retorykę Dmitrija Miedwiediewa. Do takiej retoryki mogę porównać wypowiedź prezydenta Polski Andrzeja Dudy - stwierdził Witalij Portnikow, ukraiński politolog i publicysta. Prezydent w ostatnich dniach ocenił, że "Ukraina zachowuje się jak tonący, który chwyta się wszystkiego; my pomagając jej, mamy prawo bronić się przed uczynieniem nam szkody". Ochłodzenie stosunków między Kijowem a Warszawą pojawiło się po nałożeniu embargo na import ukraińskiego zboża do Polski. Zdaniem Portnikowa sam spór podsycany jest przez polską władze, która chce "pozyskać głosy wyborców Konfederacji".