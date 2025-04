Po wszystkim ciało papieża złożono do trumny. Cała uroczystość trwała około godziny.

We wtorek odbędzie się pierwsza kongregacja generalna kardynałów z udziałem purpuratów z Kurii Rzymskiej, Rzymu, Włoch i tych ze świata, którzy zdążą dotrzeć do Watykanu. Kongregacje to spotkania kardynałów, odbywające się przed konklawe; w ich trakcie zapadają decyzje dotyczące kolejnych kroków.