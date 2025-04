W poniedziałek wieczorem Wołodymyr Zełenski zamieścił w mediach społecznościowych nagranie oraz wpis, w którym nawiązał do rozejmu wielkanocnego .

"Teraz, po Wielkanocy, cały świat widzi prawdziwy problem - prawdziwy powód, dla którego walki trwają. To Rosja jest źródłem wojny " - podkreślił prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski nadmienił, że "to z Moskwy musi nadejść prawdziwy rozkaz dla armii rosyjskiej, aby zaprzestała ataków , a jeśli nie ma takiego rozkazu milczenia, to nie ma ciszy".

"Tak więc jest to możliwe - możliwe, jeśli to Rosja zamierza ograniczyć zabójstwa. Niemniej jednak Ukraina podtrzymuje swoją propozycję nieatakowania przynajmniej infrastruktury cywilnej. I oczekujemy jasnej odpowiedzi ze strony Moskwy" - wskazał Zełenski, dodając przy tym, że Kijów jest gotowy "na każdą rozmowę o tym, jak to zapewnić".