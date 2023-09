Prezydent Litwy Gitanas Nauseda oświadczył, że jego kraj będzie zabiegał o to, by Polska i Ukraina zasiadły przy jednym stole i zapowiedział bezpośrednie kontakty z prezydentami obu państw, Andrzejem Dudą i Wołodymyrem Zełenskim - podała w piątek agencja BNS.

Prezydent Litwy: Chcemy, aby Polska i Ukraina zasiadły przy jednym stole

- Podejmiemy kroki, tak byśmy mogli po prostu usiąść przy jednym stole i spróbowali omówić sprawy w sposób przyjacielski, bez konfliktów i bez pogarszania sytuacji - dodał. Wyraził przekonanie, że ważne jest, by "nie pogłębić konfliktu, a zatrzymać się i uczynić wszystko, by powrócić do zwykłego dialogu".