Putin grozi, USA reagują. "Traktujemy te komentarze poważnie"

- Władimir Putin oczywiście udowodnił, że jest zdolny do agresji, więc tak, traktujemy te komentarze poważnie - stwierdził rzecznik Rady Bezpieczeństwa USA John Kirby. Dodał jednak, że nie jest to nowa retoryka prezydenta Rosji, której wcześniej sojusznicy Ukrainy by nie słyszeli. W tych słowach Kirby odniósł się do gróźb Putina, który nadmienił, że zgoda Zachodu na atakowanie przez Kijów celów w Rosji, będzie wciągnięciem NATO w wojnę.