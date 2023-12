Święta 2023. Ceny biletów na PKP Intercity. Są droższe niż we wcześniejsze dni w grudniu

We wtorek i środę sprawdziłem, ile kosztuje podróż PKP Intercity na różnych trasach. Za przejazd 23 grudnia (sobota) z Gdańska do Olsztyna trzeba byłoby zapłącić nieco ponad 50 zł. System informował o " wysokiej dostępności miejsc ". Identyczny komunikat widziałem, wybierając te same pociągi, ale z bliższą datą - 16 grudnia (też sobota). Za takie bilety zapłaciłbym mniej: 44 zł albo 36 zł.

Mniej osób w pociągu, a bilet droższy. Oferta Pendolino Kraków - Warszawa

340 zł za bilet w dwie strony. Tyle kosztuje jazda w Pendolino

I znów koszt dla 27 grudnia, gdy do pociągów wsiądzie prawdopodobnie więcej osób, był wyższy (za wyjątkiem jednego wyniku ex aequo). W przypadku składów EIP oraz EIC cena była nawet maksymalna, inaczej bazowa .

Wrocław ma w dobie tylko jedno Pendolino w głąb Polski , lecz na trasach, gdzie najdroższe połączenia stanowią trzon oferty, podróżni mogą odczuwać problemy . Kategoria EIP to dość szybkie i wygodne składy , a do tego jeżdżące zazwyczaj w atrakcyjnych porach . Podróż kosztuje jednak prawie 340 zł w dwie strony .

Dynamiczny system w PKP Intercity. "Z powodzeniem stosują to linie lotnicze"

Ponadto Kraków czy Trójmiasto to nierzadko tylko punkt przesiadkowy, a wtedy trzeba doliczyć bilety na dojazdowe kursy. Co ma więc zrobić rzesza pasażerów, którzy liczą się z wydatkami, nie przysługują im zniżki czy bilety rodzinne, albo tacy, którym trudno zarwać pół nocy, by schwytać promocję? Zdaniem PKP Intercity recepta to podróż pociągami pasującymi mniejszej liczbie osób.