Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy materiały najważniejszych zagranicznych gazet. Artykuł brytyjskiego "The Economist" o Donaldzie Trumpie odbił się szerokim echem na Zachodzie. Zamieszczamy go w całości, by i nasi czytelnicy mogli sobie wyrobić zdanie na jego temat.