Pomysł zakonnic wywołał ogólnokrajową awanturę. Mówią o "koniu trojańskim"

Zagrzebskie okno życia funkcjonuje tak, jak większość innych - otwarcie go uruchamia alarm, który natychmiastowo powiadamia zakonnice, że oto pojawiło się nowe dziecko . Na miejscu wbudowana jest kamera, jednak rejestrowany przez nią obraz nie obejmuje osoby, która oddaje noworodka, co zapewnia jej pełną anonimowość.

- To może brzmieć jak dobry pomysł, ale ostatecznie chodzi o to, by kobiety czuły się źle z powodu aborcji, oferując "alternatywę" - przekonywała w rozmowie z AFP zagrzebska urzędniczka, Mia Knezevic.

Przeciwnicy okna życia przekonują, że funkcjonuje ono w szarej strefie, a samo jego założenie jest niezgodne z prawem. Twierdzą, że tworzy ono przestrzeń do możliwych wykroczeń. W istocie, porzucenie dziecka to w Chorwacji przestępstwo, co skłoniło rząd do wszczęcia inspekcji wobec inicjatywy zakonu.