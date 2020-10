Trybunał Konstytucyjny zdecydował ws. aborcji. Lawina komentarzy

W czwartek (22 października) Trybunał Konstytucyjny zdecydował w sprawie dopuszczalności aborcji embriopatologicznej. Sędziowie uznali, że przepisy umożliwiające usunięcie płodu w wypadku stwierdzenia jego ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby są niezgodne z konstytucją. Decyzja ta wywołała skrajne komentarze i poruszenie w sieci, jakiego dawno nie było.

Zdjęcie Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska podczas transmisji z posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie / Marcin Obara /PAP

"Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (...) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji" - głosi sentencja wyroku odczytana przez prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską (więcej na ten temat TUTAJ).

Po tych słowach w sieci natychmiast pojawiły się komentarze. Jednym z pierwszych, który zabrał głos, był były premier a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.

"Wrzucenie tematu aborcji i orzeczenie w tej sprawie pseudotrybunału w środku szalejącej pandemii to coś więcej niż cynizm. To polityczne łajdactwo" - ocenił na Twitterze.



W podobnym tonie wypowiedział się Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050.



"Piekło kobiet. To oznacza dzisiejszy wyrok upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego" - skwitowała decyzję TK wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO).



"Rekord zachorowań w Polsce. Coraz mniej testów, ale na piekło kobiet PiS znalazł się czas. Pseudo Trybunał legalizuje w Polsce tortury. Nie zapomnimy wam tego. Nigdy. I normalność wróci razem z usunięciem ze stanowisk Sędziów-dublerów" - tak z kolei orzeczenie TK skomentował szef klubu KO Cezary Tomczyk.

"Dranie. Polki od dziś żyją w piekle kobiet, bez dostępu do badań prenatalnych, skazane na tortury, cierpienie i ból" - zaznaczyła posłanka KO Barbara Nowacka. Swój wpis na Twitterze opatrzyła hasztagami #pseudoTK, #WyrokNaKobiety i #RatujmyKobiety.

Nie zabrakło głosu wiceprzewodniczącej Zielonych Małgorzaty Tracz.



"Zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci bez mózgów, bez płuc - to barbarzyństwo i zwykła podłość. Za mało im ludzkich łez. Żadna władza nie trwa wiecznie. Ich także. To, że przebrali się w togi, żeby skrzywdzić kobiety, niczego nie zmienia. Odwrócimy tę decyzję" - zapowiedział poseł Lewicy Adrian Zandberg. "Trzymajcie się" - zwrócił się do kobiet.

Odmienny punkt widzenia

Inne spojrzenie na orzeczenie TK prezentują politycy związani z obozem rządzącym i o prawicowych poglądach.

- Poglądy prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie aborcji są powszechnie znane, one się nie zmieniły. Wyrażamy satysfakcję, że Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie życia - powiedział po decyzji Trybunału rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

"Dziś Trybunał Konstytucyjny za życiem" - napisał natomiast na Twitterze poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.



"22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że Polska pozostanie częścią CYWILIZACJI ŻYCIA" - czytamy też we wpisie Barbary Nowak, małopolskiej kurator oświaty.



"Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Art. 38 Konstytucji. W końcu!" - podkreślił po wyroku wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska).

Jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak zaznaczył z kolei, że "Konfederacja jest jedynym klubem/kołem w Sejmie, którego 100 proc. posłów podpisało się pod wnioskiem do TK, który doprowadził do dzisiejszego rozstrzygnięcia".



W kolejnym wpisie stwierdził:



Obecnie hasztagi #TrybunałKonstytucyjny, #WyrokNaKobiety oraz #piekłokobiet są jednymi z najpopularniejszych na Twitterze.