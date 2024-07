Kolejne przerwy, zawieszeni radni. Awantura w Małopolsce

Małopolska. Konflikt w sejmiku trwa. Radni PiS zawieszeni

Wtorkowa sesja jest piątą z kolei, podczas której radni ponownie mają wybierać marszałka województwa małopolskiego. Do tej pory Łukasz Kmita nie uzyskiwał wystarczającego poparcia . Tymczasem, jak dowiedziała się Interia, we wtorek listy polecone z oficjalną informacją o zawieszeniu w prawach członka partii otrzymać mieli dotychczasowy marszałek województwa Witold Kozłowski oraz Piotr Ćwik , radny i minister w Kancelarii Prezydenta.

Małopolska. Łukasz Kmita uderza w ojca prezydenta RP

Duda podpadł kierownictwu PiS, gdy wbrew jego zaleceniom zaczął zwoływać kolejne sesje sejmiku. Wcześniej Kmita wnioskował w specjalnym liście do niego, by tego nie robić. Miało to być znakiem dla radnych, że partia poważnie rozważa nowe wybory i nie daje szansy opozycji na dogadanie się i wybór swojego marszałka. Jan Duda nie zgodził się na to.