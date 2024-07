- W Polsce zaczęto stosować tortury, czyli coś, co jest absolutnie niedopuszczalne dla każdego normalnego człowieka, ale jest też zakazane w konstytucji i aktach międzynarodowych. To jest po prostu akt bandytyzmu, który powinien zostać ukarany najsurowiej jak można - tak Jarosław Kaczyński zareagował na twierdzenia księdza Michała Olszewskiego , jednego z podejrzanych w śledztwie, które dotyczy wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Duchowny przebywa obecnie w areszcie. Jego zdaniem po zatrzymaniu był poniżany, odmawiano mu wody oraz skorzystania z toalety. - To nie służba więzienna była odpowiedzialna za te działania. Odpowiedzialne było ABW - mówił Kaczyński. Jak stwierdził, "w każdym normalnym kraju kosztowałoby to posadę ministra spraw wewnętrznych" .

Zarzuty szefa PiS pod adresem ABW. Jest odpowiedź: Burza w szklance wody

Głos w sprawie zabrał Jacek Dobrzyński , rzecznik MSWiA i ministra koordynatora służb specjalnych. - To niesamowita historia . Osoba zatrzymana nie wnosiła żadnych uwag w momencie zatrzymania, nie miała żadnych przeciwwskazań do procedowania wstępnych czynności bezpośrednio po zatrzymaniu, a teraz po ponad trzech miesiącach nagle robi się burza w szklance wody - ocenił w rozmowie z Polsat News Dobrzyński.

Odniósł się również do zarzutów, że ks. Olszewski miał być rzekomo zatrzymany zgodnie ze "specjalnym trybem". - Jest to standardowe zatrzymanie jakie obowiązuje w Polsce. Funkcjonariusze nie patrzą na to, kim jest osoba zatrzymana. Na tych samych zasadach jest traktowany, czy to ksiądz, czy hydraulik, czy hutnik. Każdy polski obywatel, który jest zatrzymywany, jest traktowany w sposób właściwy, zgodny z prawem - podkreślił rzecznik MSWiA.